Liebhaber militärischer Schifffahrt sind derzeit in Koper bestens aufgehoben. Nachdem im November die "USNS Trenton", ein riesiger Katamaran der US-Marine dort andockte, kann man seit Samstag ein noch größeres Schiff der amerikanischen Streitkräfte im slowenischen Hafen bewundern: die USS Leyte Gulf (CG 55), ein 173 Meter langer Lenkwaffenkreuzer.

Auf dem offiziellen Twitteraccount der US-amerikanischen Marine heißt es: "'Živjo Koper' #USSLeyteGulf (CG 55) ist im Hafen von Koper in Slowenien, wie geplant, angekommen. Der Besuch gibt uns die Gelegenheit, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Slowenien zu stärken. #StrongerTogether"

Die amerikanische Botschaft postete auf Twitter: "Wir sind begeistert, Zeit mit unseren slowenischen Freunden zu verbringen, und dankbar für ihre herzliche Gastfreundschaft", sagte Kapitän (Michael) Weeldreyer, Kommandeur der USS Leyte Gulf. Der Besuch Sloweniens soll laut US-Botschaft das Bekenntnis der USA zu ihren regionalen Partnern und Verbündeten widerspiegeln und die Kooperation in der Nato ausbauen. Vor der Ankunft in Koper nahm die Leyte Gulf und ihre 300 Besatzungsmitglieder an einer Nato-Übung mit der italienischen Marine vor der Küste von Albanien teil.

Die USS Leyte Gulf ist ein Lenkwaffenkreuzer der sogenannten Ticonderoga-Klasse der United States Navy. Sie dient als Begleit- und Schutzschiff der Flugzeugträger und kann auch Ziele Über-, Unterwasser und an Land mit Lenkraketen beschießen. Insgesamt wurden 27 dieser Schiffe in den Vereinigten Staaten von Amerika in Dienst gestellt, heute sind noch 20 aktiv.

Zweiter Golfkrieg

Der Kreuzer hat in über 35 Jahren Dienstzeit einiges überstanden. War in den 1990ern im zweiten Golfkrieg im Einsatz und das erste amerikanische Schiff, das vor der Küste Kuwaits kreuzte, als im Oktober 1994 irakische Truppen in den kleinen Staat am persischen Golf einmarschierten. Dabei legte die USS Leyte Gulf eine Rekordfahrt von 3600 Seemeilen in fünf Tagen zurück, um an ihr Ziel zu gelangen. Auch eine Karambolage mit dem Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt (CVN 71) bei einer Gefechtsübung überstand das Schiff. Der Schaden war allerdings beträchtlich: 16 Millionen Dollar flossen in die Reparatur beider Schiffe.

Ihren Heimathafen hat das Schiff in Norfolk in Virginia in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die USS Leyte Gulf gehört zur sechsten Flotte der United States Navy und ist heute das Begleitschiff der USS George H. W. Bush (CVN 77), einem 330 Meter langem Flugzeugträger der Nimitz-Klasse.