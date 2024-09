So wird das Wetter in Venedig

Die italienische Lagunenstadt Venedig ist eine der berühmtesten Touristen-Hochburgen der Welt, tausende Besucher schätzen sie insbesondere für ihre von Kanälen durchzogene Altstadt. Auch Geschichte-Fans kommen hier auf ihre Kosten, war Venedig doch eines der wichtigsten Seehandelszentren der Welt und stand sogar einmal unter österreichischer Herrschaft. Heute zählt Venedig rund 250.000 Einwohner, die immer wieder mit den enormen Touristenströmen zu kämpfen haben. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören die Rialto-Brücke, der Dogenpalast, der Canal Grande sowie der Markusplatz und der dort stehende Markusdom. Bekannte Persönlichkeiten, wie der Schauspieler Terence Hill, der Komponist Antonio Vivaldi, der Tausendsassa Giacomo Casanova sowie vier Päpste wurden in Venedig geboren.

Wetter in Venedig

Live: So ist das Wetter in Venedig, so wird es in den kommenden fünf Tagen, inklusive Informationen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Sichtweite.

Unwetter und Wetterextreme in Venedig

Kaum eine Stadt im Alpe-Adria-Raum ist so stark von Wetterextremen beeinflusst wie Venedig. Starke Niederschläge verschlimmern die Hochwasser-Situation in der Stadt immer wieder. Das sogenannte Acqua alta setzt oft ganze Stadtteile unter Wasser, zuletzt kam es 2018 und 2019 zu Extremereignissen. Im November 2019 wurden mehr als 90 Prozent der Stadt überschwemmt. Die Hochwasser-Saison geht typischerweise von September bis in den April, gelegentlich auch darüber hinaus. Um den November herum ist ihr Höhepunkt. 2021 wurde das Flutsperrwerk MO.S.E. in Betrieb genommen, dieses soll künftig besseren Schutz bieten.

Klimatabelle: Temperaturen und Sonnenstunden in Venedig

Im Jänner beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf vier Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Jänner mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Februar beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur neun Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf vier Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr vier Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im März beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 14 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf sieben Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im April beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 17 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf elf Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Mai beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 22 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 16 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Mai mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Juni beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 26 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Juli beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 29 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 22 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr neun Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im August beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 29 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 22 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im September beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 24 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 19 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Oktober beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 19 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im November beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 13 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf neun Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Dezember beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf fünf Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Dezember mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Wassertemperaturen in Venedig

Jänner 10 °C

Feber 9 °C

März 10 °C

April 13 °C

Mai 18 °C

Juni 23 °C

Juli 25 °C

August 25 °C

September 23 °C

Oktober 19 °C

November 16 °C

Dezember 13 °C

Hier geht‘s zur aktuellen Wassertemperatur in Venedig.

Impressionen aus Venedig

Anreise nach Venedig

Mit dem Auto aus Norden: Villach - Thörl-Maglern (Grenzübergang) - Udine - Palmanova - Venedig

Aus Osten: Ljubljana - Casa Rossa (Grenzübergang) - Palmanova - Venedig

Mit dem Flugzeug: Venedig verfügt über zwei für Touristen relevante Flughäfen: Den Flughafen Venedig-Marco Polo und den von einigen Billigfluggesellschaften angeflogenen Flughafen Treviso. Venedig ist auch Ziel zahlreicher Kreuzfahrtschiffe, es bestehen auch viele Fährverbindungen von und nach Venedig.

Sehenswürdigkeiten in Venedig

Markusplatz

Markusdom

Rialtobrücke

Dogenpalast

Seufzerbrücke

Canal Grande

Santa Maria della Salute

Stadio Pierluigi Penzo

Die Inseln Murano und Burano

Geschichte von Venedig

Die Lagune war bereits im Neolithikum besiedelt. Die Republik Venedig, deren Hauptstadt Venedig selbst war, stieg ab dem 7. Jahrhundert zur Großmacht auf. Bis ins 16. Jahrhundert war es eine der bedeutendsten Handelsstädte Europas, mit einer beachtlichen Zahl an Handels- und Kriegsschiffen. Darüber hinaus war es eines der größten Finanzzentren der Welt und Mittelpunkt eines Kolonialreichs, das bis Kreta und teils sogar bis nach Zypern reichte. Als Staatsoberhäupter fungierten damals die sogenannten Dogen. Im Jahr 1797 löste sich die Adelsrepublik auf und wurde von den Franzosen unter Napoleon Bonaparte besetzt. Zwei Mal war Venedig dann infolge auch an Österreich angegliedert. In den Jahren 1965 bis 1970 erreichte die Gesamtstadt mit knapp 370.000 Einwohnern die höchste Bevölkerungszahl. Seitdem ist diese um rund 120.000 zurückgegangen - besonders das historische Stadtzentrum leidet immer stärker unter dem Bevölkerungsschwund. Venedig und seine Lagune stehen seit 1987 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.