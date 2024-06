Vor dem EM-Spiel Serbien gegen Dänemark kam es in der Münchner Innenstadt zu Ausschreitungen. Etwa 6000 serbische Fußballfans versammelten sich am Marienplatz, um sich für das Spiel in Stimmung zu bringen. Als bengalische Feuer entzündet wurden, führte die Polizei Personenkontrollen durch. Diese eskalierten - sehr schnell.

Serbische Hooligans griffen die Beamten an und lieferten sich eine Schlacht mit ihnen. Auf Bildern ist zu sehen, dass mit Fäusten auf die Polizisten losgegangen wurde. Flaschen und Stühle wurden gegen die Beamten geworfen. Die Polizei setzte ihrerseits Schlagstöcke und Tränengas gegen die Angreifer ein. Neun Personen sollen dabei verletzt worden sein. Zumindest drei Serben wurden festgenommen.

Ex-Bildungsreferent verhaftet

Wie serbische Medien am Mittwoch berichten, soll sich unter den Verhafteten auch ein bekannter serbischer Politiker befinden. Auf einem Foto der Nachrichtenagentur Reuters soll zu sehen sein, wie Nenad Radić von mehreren Beamten abgeführt wird. Radić ist Parteikollege der serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić in der „Fortschrittspartei SNS“ (Srpska napredna stranka). Im Juni wurde er in den Stadtrat von Zvezdara, einem Stadtbezirk von Belgrad, gewählt. Bis September des Vorjahres war Radić sogar Bildungsreferent der Stadt Belgrad. Nach Meinungsverschiedenheiten mit dem amtierenden Bürgermeister ist er von diesem Amt zurückgetreten.