Seit Jahren fordert die Gemeinde Venedig Radarfallen, um zu schnelle Bootsfahrer stoppen und bestrafen zu können. Jetzt hat man dafür die Genehmigung erhalten. Die Verkehrskommission der Abgeordnetenkammer in Rom gab grünes Licht dafür, Messgeräte in den zur Eindämmung der Bootsfahrgeschwindigkeit in den Kanälen von Venedig zu reduzieren.

Vorerst ist eine Testphase geplant, die zwei Jahre dauern soll. „Heute schreiben wir eine wichtige Seite in Sachen Sicherheit, die wir als Verkehrsministerium in all ihren Formen unterstützen und verfolgen“, sagte Verkehrsstaatssekretär Tullio Ferrante laut Medienberichten. Laut dem Gemeinderat von Venedig sei die Forderung, Radarfallen für Boote aufzustellen, vor allem von den Gondelfahrern, Fischer und vielen Einwohnern ausgegangen, die für mehr Sicherheit in den Kanälen eintraten.

Über den Schiffsverkehr in Venedig wird bereits seit langem gestritten. Kritikern zufolge seien zu viele Schiffe auf den Kanälen unterwegs: Neben den Wasserbussen (Vaporetti) sind handelt es sich dabei unter anderem um Wassertaxis, Gondeln und Motorboote. Zwar hat die Stadt strikte Auflagen für Boote in den Kanälen, zum Beispiel im Canal Grande. Dennoch passieren auch immer wieder schwere Unfälle, die teilweise sogar tödlich enden.