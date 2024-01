Eindrucksvolle Referenz an Johannes Brahms des Orchesters des Gran Tratro La Fenice beim traditionellen Concerto di Capodanno, dem Neujahrskonzert Italiens in Venedig. Unter der Leitung von Fabio Luisi interpretierte das Orchester mit großer Virtuosität Brahms‘ stimmungsreiche 2. Symphonie, welche er im Sommer 1877 in Pörtschach am Wörthersee zu komponieren begonnen hatte.