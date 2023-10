26 Grad in Graz, 25 Grad in Villach: Es war am Samstag ein letzter Gruß vom Sommer, ehe es ab Sonntag mit den Tageshöchsttemperaturen bergab geht. In der Nacht auf Sonntag schenkt uns eine Kaltfront ein: „Die Großwetterlage stellt sich am Wochenende grundlegend um“, erklärt Nikolas Zimmermann, Meteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. Ab dann überwiegen zunächst die Wolken und besonders im Südosten und entlang der Nordalpen fällt zeitweise Regen.