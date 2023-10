In der Nacht auf Mittwoch brach in einer Kunststoffdeponie bei Osijek in Kroatien ein Großbrand aus. Anrainer sollen ihre Häuser nicht verlassen. Die Löscharbeiten könnten Tage dauern.

Mülldeponie in Kroatien in Brand: Löscharbeiten könnten Tage dauern

"Die Situation ist sehr ernst, es ist ein Brand, wie wir ihn in der Gegend von Osijek noch nicht gesehen haben", sagte Dragan Vulin, stellvertretender Leiter des Katastrophenschutzes der Stadt Osijek, gegenüber dem kroatischen Fernsehsender HTV. In Osijek in Kroatien ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand in der Kunststoffrecyclingfabrik "Drava International" ausgebrochen.

Mehrere Tausend Quadratmeter im Freien gelagertes Plastik brennen, das Feuer erfasste auch die Produktionsanlage. Der Brand wird von allen verfügbaren Feuerwehreinheiten aus dem Raum Osijek gelöscht und ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Vulin erklärte, dass das Feuer etwa 40 Minuten nach Mitternacht ausgebrochen sei, dass gelagertes Plastik im Freien in Flammen aufging.

Die Einwohner von Osijek wurden über das "SRUUK-Frühwarnsystem" per SMS gewarnt, sich nicht im Freien aufzuhalten und ihre Häuser nicht zu verlassen. "Plastik brennt, es liegen viele krebserregende Aerosole in der Luft, der Wind trägt jetzt alles südlich in Richtung Osijek", warnte Vulin. Die Ursache des Feuers ist derzeit nicht bekannt, bisher gelang es nicht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten könnten Tage dauern.