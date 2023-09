Michael Hirzbauer wurde zum neuen stellvertretenden Landessprecher der Grünen in Kärnten gewählt. Der studierte Ägyptologie- und Erziehungs- und Bildungswissenschaftler ist seit 2016 bei den Grünen in Wolfsberg aktiv und dort Gemeinderat sowie Bezirkssprecher. "Herausforderungen haben mich immer schon gereizt. Ich bin voll motiviert, mich aktiv einzubringen und für eine grünere Zukunft Kärntens zu arbeiten. Dafür braucht es uns alle – unser Engagement, unsere Tatkraft und unsere Ideen. Und es braucht ein starkes Team, das sich gegenseitig stützt und stärkt. Darauf freue ich mich", sagt Hirzbauer in einem ersten Statement.

Vakant geworden ist der Posten durch eine von Feldkirchen ausgehende Parteispaltung. Stadtrat Christoph Gräfling ist nach der Wahlniederlage und dem klar verpassten Einzug in den Kärntner Landestag Anfang März aus der Partei ausgetreten. Ihm folgten 14 weitere Parteimitglieder.

"Ich freue mich auf eine spannende und intensive Zeit, in der es insbesondere darum gehen wird, unsere Grüne Visionen für Kärnten zu stärken, und entsprechende Allianzen zu schaffen. Ich bin mir sicher: Das wird gut werden", sagt Landesparteichefin Olga Voglauer auf der Versammlung. Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich auch Landesgeschäftsführer Stefan Samonig: "Michael Hirzbauer hat schon in seiner Funktion als Landesvorstandsmitglied viel Engagement für die Grüne Sache an den Tag gelegt. Indem er seine vielfältigen Interessen und differenzierten Perspektiven stärken uns als Organisation."