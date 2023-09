Die St. Veiter Polizei ist auf der Suche nach einem 1,70 Meter großen und schlankem Mann, der in der Nacht auf Samstag mit einem Kapuzenpullover bekleidet mehrere Sachbeschädigungen verursacht hat. Gegen 1 Uhr warf er einen Ziegelstein durch das Küchenfenster einer 35-Jährigen.

In weiterer Folge hat der Unbekannte einen Feuerlöscher gestohlen und bei einer weiteren, in der Nähe befindlichen Wohnanlage auf die Außenfassade versprüht. Dabei gelangte der Inhalt bei einem 62-jährigen Mieter durch das gekippte Fenster in das Wohnzimmer, welches dadurch stark verunreinigt wurde.

Bei einer weiteren Wohnanlage sprühte der Mann durch das gekippte Fenster in das Schlafzimmer eines 71-jährigen Mannes. Die entleerten Pulver-Feuerlöscher konnten von den von einer Zeugin alarmierten Polizeikräften sichergestellt werden. Eine erste Fahndung verlief negativ. Um Hinweise an die Polizeiinspektion St. Veit (059133 2120) wird erbeten.