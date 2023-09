Die Polizei in Klagenfurt ist auf der Suche nach einem Tierquäler. Am Sonntag soll der Mann zwischen Mittag und Abend mit einer Luftdruckwaffe auf eine Katze geschossen haben. Wie sich herausstellte, blieb das Projektil in der Nase des Tieres stecken. Einen Hinweis auf den Täter gibt es derzeit nicht. Die Polizeiinspektion Villacher Straße führt die Erhebungen durch.