Einen Monat lang konnten Pflegerinnen und Pfleger in Kärntner Einrichtungen nominiert werden. Seit 29. August ist beim Vita Pflegeaward 2023 jede Stimme gefragt, die Abstimmungsphase hat begonnen.

Bis zum 25. September kann man pro Kategorie online unter specials.kleinezeitung.at/vita-award/voting seine Stimme für eine Person abgeben. Die Pflegekraft mit den meisten Stimmen gewinnt. Die Siegerinnen und Sieger werden bei einer Veranstaltung Ende November bekannt gegeben. Die Namen aller Nominierten finden Sie auf dieser Seite. Die Hälfte der zur Wahl stehenden stellen wir heute mit Foto vor, die andere Hälfte wird in der Ausgabe am Samstag, 9. September, zu sehen sein.

Mehr als 700 Einreichungen gab es heuer. Damit alle Nominierten gleichermaßen vorgestellt werden können, wurde aufgrund der begrenzten Fläche in der Zeitung eine Auswahl getroffen. Auf Mehrfachnennungen, Vollständigkeit des ausgefüllten Formulars und den Umfang des Beschreibungstextes wurde geachtet. Die ausgewählten Nominierten wurden telefonisch kontaktiert und deren Zustimmung zur Präsentation in der Kleinen Zeitung eingeholt. Die Auswahl ist schwergefallen. Ein Dank geht an dieser Stelle an alle Pflegekräfte in Kärnten für ihren wertvollen und wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft.