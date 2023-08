Einst war Philips einer der größten Arbeitgeber Kärntens. Gleich zwei Werke entstanden 1961 in Klagenfurt: das Bauelemente- und das Haushaltsgerätewerk. Ein Bandgerätewerk wurde 1971 in Althofen errichtet. Ausschlaggebend war „das Arbeitskräftepotenzial, vor allem bei den weiblichen Arbeitskräften“, schreibt der Leiter des Landesarchivs Thomas Zeloth in seinem Buch über das Industrieland Kärnten.