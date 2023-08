Schüler werden derzeit noch nicht viele Gedanken an den 11. September verschwenden. Ihre Eltern zum Teil schon. Die Teuerung der vergangenen Monate wird sich auch zum Schulstart auswirken. Bis zu 300 Euro kann ein einfaches Startpaket kosten. „Viele Familien kommen angesichts dieser finanziellen Belastung an ihre Grenzen“, sagt Peter Reichmann, Leiter der Abteilung Bildung in der Arbeiterkammer. Über schulkosten.at wird gerade eine umfangreiche Erhebung durchgeführt, die versteckte Kosten aufzeigen und Möglichkeiten zur Hilfe für Eltern liefern soll. "Der Zugang zur Bildung muss chancengerecht erfolgen. Wenn diesem monetäre Hürden entgegenstehen, muss man gegensteuern. Egal, ob es Schultasche oder Skikurs sind", sagt Reichmann.