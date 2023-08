Die regionalen Unwetter in Österreich – speziell in Kärnten – sorgten am Wochenende für hohe Schäden. Allein die Donau Versicherung verzeichnet seit Anfang Juni knapp über 2800 Schadenmeldungen in Kärnten. Aktuell wird mit einem Schadenaufwand von bis zu 10 Millionen Euro gerechnet. Das volle Ausmaß der Schäden wird sich erst nach dem Ende der Aufräumarbeiten zeigen.