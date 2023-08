Dass die Party für ihn vorbei, wollte ein 35-jähriger Mann offenbar nicht akzeptieren, als er um 2.45 Uhr vom Veranstalter aufgrund seines auffälligen Verhaltens aus einem Festzelt in der Gemeinde Kirchbach verwiesen wurde. Angestellten einer Sicherheitsfirma begleiteten den Mann noch hinaus.

Kurz darauf kam der 35-Jährige jedoch zurück und wollte wieder in das Zelt. Dabei hielt er sein Jagdmesser in der Hand. Er wurde im Eingangsbereich von zwei Mitarbeitern der Sicherheitsfirma am Zutritt gehindert, das Messer wurde ihm abgenommen. Daraufhin bedrohte er die beiden Männer mit dem Umbringen. Er wurde überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

Gegenüber den einschreitenden Beamten verhielt er sich weiter aggressiv, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.