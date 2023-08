Aus meteorologischer Sicht haben die vielen "Zutaten", die die schweren Regenfälle wie in den vergangenen Tagen im Süden des Landes verursachten, leider "perfekt zusammengepasst". Das erklärte am Samstag Gerhard Hohenwarter vom Kärntner Büro der Geophere Austria (vormals ZAMG) gegenüber der APA. Eine solche Gemengelage sehe man in Südösterreich eigentlich eher im Herbst. Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit für derart fatale Auswirkungen, so der Meteorologe.