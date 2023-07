In den späten Abendstunden am Freitag hörte eine junge Frau plötzlich einen lauten Knall. Aus bisher ungeklärter Ursache ist im Keller eines Wohnhauses in der Gemeinde Ebenthal ein Wasserboiler explodiert. Die 22-Jährige war gerade allein zu Hause und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr pumpte das bereits zehn Zentimeter hoch stehende Wasser aus dem Keller. Verletzt wurde niemand.