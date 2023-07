Nicht nur in Griechenland und im Süden Italiens kämpfen die Einsatzkräfte gegen Waldbrände. Auch in Kroatien sind in dieser Woche Feuer ausgebrochen, eines in der Nähe der historischen Altstadt von Dubrovnik. Und seit Donnerstag brennt es noch weiter nördlich. Auf der bei Urlaubern beliebten Insel Čiovo ist Donnerstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Videos kursieren bereits in sozialen Netzwerken.

Die Insel befindet sich in der Region Dalmatien, westlich von Split und ist durch eine Klappbrücke mit der Altstadt von Trogir verbunden.

Wie die kroatische Tageszeitung "24sata" berichtet, wurde das Feuer Donnerstag gegen 15.30 Uhr entdeckt. Es stiegen hohe Rauchsäulen in den Himmel. An der Brandbekämpfung sind aktuell 150 Feuerwehrleute mit 30 Fahrzeugen sowie sechs Löschfahrzeuge beteiligt. Der starke Wind erschwere die Löscharbeiten, Gebäude seien derzeit aber nicht in Gefahr, so Ivan Kovačević, Kommandant der Feuerwehr des Landkreises Split-Dalmatien, gegenüber "24sata". Freitagfrüh konnte noch nicht Entwarnung gegeben werden. "Wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Das Feuer brennt immer noch auf 400 Hektar", sagt Marin Buble, Kommandant der Feuerwehr von Trogir gegenüber Radio Split.