Golfballgroße Hagelkörner, tennisballgroße Hagelkörner, handballgroße Hagelbrocken. Das Wetter spielt weltweit verrückt und sorgt nun in Norditalien sogar für einen Europarekord. Unglaubliche 19 Zentimeter groß war ein Hagelstein, der Montagabend in Tiezzo, südlich von Pordenone, vom Himmel gefallen ist. Manuel Oberhuber, Meteorologe beim ORF Wien, twitterte die Bilder. "Sie wurden von Einwohnern in der Region gepostet. Die Hagelsteine wurden eingefroren und schließlich von Unwetterexperten, die die Leute kontaktiert und besucht haben, abgemessen", erzählt der Meteorologe.