Vergangenen Mittwoch erstattete der Geschäftsführer eines größeren Industriebetriebes in Kärnten Anzeige bei der Polizei, da der Betrieb Opfer eines Banküberweisungsbetrugs geworden sei.

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag für 24 Stunden Zugriff auf das Geschäftskonto der Firma und tätigten Überweisungen in der Höhe von mehreren Hunderttausend Euro an verschiedene Konten in ganz Europa. Weitere Erhebungen erfolgen durch den örtlich zuständigen IT-Ermittler.