Eine Rekordbeteiligung von 400 Absolventinnen und Absolventen meldet die Fachhochschule Kärnten bei der Sommersponsion am Donnerstag und Freitag in der Aula des „Spittl“ in Spittal. Erstmals musste die Absolventenfeier auf zwei Tage ausgeweitet werden, um die Abschlüsse der Studierenden aller Fachbereiche - Bau und Architektur, Engineering und IT, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft und Management - zu feiern.

Einer der Teilnehmer, Levi Prammerdorfer, markiert einen Meilenstein in der 29-jährigen Geschichte der FH Kärnten seit deren Gründung 1994: Er ist der 10.000 Absolvent der FH mit Standorten in Villach, Klagenfurt, Spittal und Feldkirchen. "Es ist ein Feiertag für ganz Kärnten und die FH", freut sich Rektor Peter Granig. Derzeit studieren über 3300 Personen an der FH, über 400 sind aus dem Ausland.

Neue Strategie für mehr Wachstum

Eine neue Strategie bis zum Jahr 2030 soll weiteres Wachstum sicherstellen: "Dieses wird aufgrund der demografischen Entwicklung in Kärnten vor allem im internationalen Bereich und bei berufsbegleitenden Studierenden stattfinden", so Granig. Vier Schwerpunkte wurden definiert: neue Bildungsformate und -angebote, zeitgemäße Didaktik und Methodik, Forschungsorientierung sowie Internationalisierung. Die Kernbereiche Technik, Wirtschaft sowie Gesundheit und Soziales bleiben bestehen. Einen besonderen Fokus lege man auf Grüne Technologien und Nachhaltigkeit. Mit der Aufnahme in das Exzellenzprogramm der Europäischen Kommission ATHENA für mittelgroße Hochschulen aus neun Ländern sieht Granig die FH gut gerüstet

Weitere Wachstumsschiene

Eine weitere Wachstumsschiene der FH seien sogenannte "Micro Credentials" - kurze Ausbildungsformate, maßgeschneidert auf spezielle Bedürfnisse einzelner Gruppen, zum Beispiel Unternehmen. Modular aufgebaut, können sie zu einem größeren Bildungsabschluss zusammengeführt werden. "Das ist in ganz Europa ein Zukunftsthema, in Österreich sind wir vorne dabei", sagt Granig. Dabei geht es auch um die zunehmende Digitalisierung von Beruf und Alltag.

Eine große Herausforderung sei es, Quartiere für Studierende zu finden, vor allem aus dem Ausland. "Es wäre wünschenswert und sinnvoll, wenn zum Beispiel touristische Quartiere außerhalb der Saison Studierende aufnehmen würden", appelliert Granig, der sich über Angebote freut.