1 Wie lange muss ich auf mein Geld warten?

In Kärnten und in der Steiermark wartet man derzeit bis zu zweieinhalb Monate, bis einem ein Teil der Wahlarztkosten rückerstattet wird, heißt es von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung berichten allerdings regelmäßig, dass sie bis zu einem halben Jahr oder länger warten.



2 Warum geht das in den anderen Bundesländern schneller?

In Kärnten und in der Steiermark wartet man im Vergleich zu den anderen Bundesländern am längsten. Am schnellsten geht es laut ÖGK in Oberösterreich und Salzburg, da wartet man etwa drei Wochen auf die Rückerstattung. Es mache einen Unterschied, ob die Rechnungen auf Papier, online über "MeineÖGK" von den Patientinnen und Patienten oder über das elektronische System WAHonline von den Ärztinnen und Ärzten selbst eingereicht werden. Am "aufwendigsten und zeitintensivsten" zu bearbeiten sind Papierrechnungen. Per WAHonline eingereichte Rechnungen können nach Angaben der Kasse in Kärnten und in der Steiermark binnen drei Wochen bearbeitet werden. Daher will die ÖGK, dass mehr Wahlärzte WAHonline nutzen (siehe Frage 4). Generell werden laut der ÖGK in ganz Österreich immer mehr Rechnungen eingereicht – in manchen Bundesländern waren es 2022 um bis zu 25 Prozent mehr als 2021. Das Personal habe man aufgestockt, heißt es, um wie viele Personen, wollte man nicht sagen.