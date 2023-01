Für unzählige Geflügelbetriebe in Österreich herrscht ab kommender Woche eine strikte Stallpflicht. Der Grund: Seit dem Jahreswechsel sind in Wien und Niederösterreich mehrere Fälle von Wildvögeln aufgetaucht, die mit der Vogelgrippe (Subtyp H5N1, auch Geflügelpest genannt) infiziert waren, wie die Gesundheitsagentur Ages berichtet. Das hochansteckende Virus überträgt sich zwar nicht auf den Menschen, kann Geflügel aber in Massen töten. Erst im vergangenen Jahr hatte die Krankheit in Teilen Europas heftig gewütet und bei europäischen Geflügelhaltern zu großen Verlusten geführt. Seither herrscht ein von Großbritannien ausgehender Hühnereiermangel vor. In einigen Gebieten Österreichs galt bereits im November mehrere Wochen lang Stallpflicht.