Das Burgenland prescht vor – und will ein Bauverbot für Supermärkte an Ortsrändern und auf der grünen Wiese verhängen. Heißt konkret: Künftig sollen Lebensmittelmärkte nur mehr im Zentrum von Kommunen entstehen. Statt wie bisher 800 Quadratmetern sollen neu gebaute Läden außerdem maximal 500 Quadratmeter Verkaufsfläche haben dürfen. „Wir wollen die Bodenversiegelung massiv eindämmen, dem Klimawandel entgegensteuern, die Ortszentren in den Gemeinden neu beleben und attraktivieren“, sagt Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

So sollen außerdem Leerstand vermieden werden und die Märkte leichter erreichbar sein. Das Paket sieht aber auch weitere Maßnahmen vor: Ab fünf Parkplätzen vor den Geschäften sind Baumpflanzungen nötig. Zudem sind die Dächer, wo technisch möglich, mit Fotovoltaikanlagen auszustatten oder zu begrünen.

Die Novelle des Raumplanungsgesetzes soll im März beschlossen werden und im Mai in Kraft treten. Die Handelsketten kritisieren das massiv: Die Rewe-Gruppe (Billa, Billa Plus, Penny) nennt die angedachten Gesetze gegenüber der Kleinen Zeitung „überschießend und nicht zielführend“, weil „die Umnutzung bereits bestehender Gebäude und versiegelter Flächen teilweise nicht mehr möglich ist“. Mitbewerber Spar schließt sich der Kritik an: „Einen einzelnen Wirtschaftszweig zu benachteiligen kann keine Lösung sein.“

Für Rewe würden Möbelhändler und Baumärkte oft von den Regelungen ausgenommen, obwohl sie mehr Platz in Anspruch nehmen würden. Von Spar heißt es: „Die Lebensmittelhändler stehen in enger Verbindung zur regionalen Bevölkerung und setzten viele nachhaltige Initiativen, etwa wollen wir Parkplätze und Gebäude stärker begrünen.“ Hofer wollte sich nicht zur neuen Gesetzeslage äußern. Der Discounter setzt jedoch aktuell kaum auf Geschäfte in Ortszentren.

Neues Raumordnungsgesetz in der Steiermark

In der Frage der Supermärkte und Einkaufszentren gehen die Bundesländer generell unterschiedliche Wege – alle eint der Kampf gegen den Bodenfraß. In der Steiermark wurde beispielsweise erst im April des Vorjahres ein neues Raumordnungsgesetz beschlossen. Seither gilt ähnlich wie im Burgenland: „Einkaufszentren, die Lebensmittel im Sortiment führen, dürfen nicht mehr als 100 Meter von den Grenzen des Kerngebietes eines Ortes entstehen”, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ). Zudem gibt es auch im steirischen Baugesetz strenge Auflagen für Parkplätze. Außerdem können Gemeinden einen Prozentsatz für Versiegelung von Bauplatzflächen festlegen, der nicht überschritten werden darf.

Verschärfungen in Kärnten

Auch Kärnten setzte Maßnahmen: Erst am 1. Jänner 2022 ist ein neues Raumordnungsgesetz in Kraft getreten, das Verschärfungen für die Errichtung neuer Einkaufszentren mit sich bringt: „Es ist nicht mehr möglich, Einkaufszentren auf die grüne Wiese oder entlang der Ortseinfahrt zu bauen“, heißt es aus dem Büro von Raumordnungs-Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Konkret bedeutet das: Ab einer Verkaufsfläche von 600 Quadratmetern dürfen Einkaufszentren nur noch in Orts- und Stadtkernen gebaut werden. Das betrifft nicht nur Supermärkte, sondern den stationären Handel allgemein.