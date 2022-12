In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Österreich für die Jahreszeit ungewöhnlich mild, mit Temperaturen von bis zu 14 Grad.

Am Stefanitag gibt es in den Niederungen des Nordens, Ostens und Südostens Boden- und Hochnebelfelder, die sich jedoch im Tagesverlauf oft auflösen. Am Abend folgt dann Regen in Vorarlberg und im westlichen Oberösterreich, während die Schneefallgrenze auf 1500 bis 1800 Meter sinkt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, im Donautal lebhafter bis kräftiger Wind aus West.

Am Dienstag wechseln sich Wolken und Sonne ab, vor allem entlang der Alpennordseite und im Norden gibt es noch Schnee- und Regenschauer. Am Mittwoch ist es ruhig und freundlich, nur stellenweise trüben den Sonnenschein einzelne Nebelfelder.

Der Donnerstag bringt weiter milde Luftmassen nach Österreich, mit Sonne und dünnen Wolkenfeldern. Am Freitag werden Regenschauer in Vorarlberg und im Westen prognostiziert, während sich im Osten freundliches Wetter durchsetzt. Am Silvester-Wochenende bleibt das Wetter aus heutiger Sicht wechselhaft, mit Regen im Westen und Sonnenschein im Osten.