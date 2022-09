Teure Essen und Reisen: Der frühere Chef der Landesgesellschaft LKBG, Reinhard Zechner, war 2020 in die Kritik des Landesrechnungshofes und der Politik geraten. So soll Zechner Luxuseinladungen in teure Restaurants bezahlt haben. Im Schnitt sei für 180 Euro pro Person gespeist worden. Auch teure Reisen mit dem Privatjet durch Europa standen auf der Liste.