Ob in der Pharma-Forschung in Boston in den USA wie Simone Lauchart, bei Schwarzkopf in Hamburg wie Hannes Flaschberger, in Silicon Valley wie Silke English und Werner Sattlegger, in der Hotellerie in Sansibar wie Doris Vielgut-Titmas, in der Autoindustrie in Stuttgart wie Christian Weiss, als Unterehmensberaterin in Chile wie Angela Schratt oder in Berlin wie Mathis Kattnig - Kärntnerinnen und Kärntner sind im Ausland erfolgreich und bringen als Rückkehrende wie etwa Michael Waldher oder Charlotte Giese ihr Know How mit. Beim Sommerstammtisch des 2018 gegründeten Vereins "Weltkärntner" trafen sich über 30 von ihnen, um sich auszutauschen und das internationale Netzwerk zu verstärken. Jeden letzten Freitag in den Monaten Juni, Juli und August lädt Vereinsgründerin Margit Heissenberger zum Stammtisch, den viele Vereinsmitglieder - derzeit 470 aus 46 Ländeern - gerne mit einem Heimat- oder Familienbesuch verbinden. Am 27. Dezember werden beim Weihnachtsstammtisch auch heuer wieder viele Weltkärntner und -kärntnerinnen erwartet.