Ski-Superstar Henrik Kristoffersen, Schauspieler und Regisseur Otto Retzer, Opernsängerin Iva Schell, Unternehmer Hans-Peter Porsche, der ehemalige deutsche Diskuswerfer Lars Riedl und noch viele mehr fanden sich rund um den Wörthersee ein, um für den guten Zweck den Golfschläger zu schwingen. Veranstalter und Initiator Hermann Unterkofler lud zum Golf-Highlight des Jahres in Kärnten, den Wörthersee Open, dessen Einnahmen (ca. 25.000 Euro) an die „Wings for Life“-Stiftung gespendet werden.