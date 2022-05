Mehr Personal für die Betreuung alter Menschen fordert Caritasdirektor Ernst Sandriesser und konfrontierte Sozialminister Johannes Rauch bei einem Besuch im Haus Martha der Caritas in Klagenfurt mit dem „Pflegefall Pflege“. Aktuell kann die Caritas Kärnten 22 offene Stellen nicht besetzen. Bis 2030 werde in Österreich wahrscheinlich 100.000 zusätzliche Pflegkräfte brauchen. „Je weniger Arbeitskräfte, desto mehr Krankenstände“, schilderte Pflegeassistent Gregor Steiner den Alltag. Besonders in der Urlaubszeit im Sommer werde der Personalmangel stark spürbar werden, fürchtete Bereichsleiterin Donata Rössler-Merlin. Die Überlastung werde immer größer. Die Pflegekräfte wünschten sich mehr Zeit und besser strukturierte Arbeitsbedingungen, zusätzliches Hilfspersonal außerhalb des Pflegeschlüssels zur Unterstützung, eine Erhöhung der Anzahl der Fachsozialbetreuer und -betreuerinnen und eine Anpassung des Gehalts im intra- und extramuralen Bereich.