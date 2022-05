Dieser zart schmelzende Rehrücken in Malzkruste mit der unvergleichlichen Karamellnote, umgeben von einem Blütenkranz flaumiger Beilagen macht Vier-Hauben-Koch Hubert Wallner alle Ehre. Auch Marcel Vanic vom Casinorestaurant "Yacht" versteht es, mit Gabelbissen mit Kaviar vom heimischen Saibling auf Gurkensaftgelée zu überraschen, während im "Seespitz" aus "Kohlrabi mit Erbse" und Schafstopfen eine unerwartete Delikatesse gezaubert wird. Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die "See.Ess.Spiele" am Wörthersee, die am Freitag im Schloss Rosegg eröffnet wurden und bis 8. Mai 13 illustre Locations zu "Spielstätten des lustvollen Essens" machen werden.