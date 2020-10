43 schwer erkrankt Zahl der Corona-Infizierten in Spitälern steigt weiter

Facebook

Eine 77-jährige Kärntnerin ist am Samstag mit oder an einer Coronavirus-Infektion in einem Spital gestorben. Mittlerweile schon 43 Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden, drei davon auf der Intensivstation. 513 Kärntner gelten derzeit offiziell als infiziert. Auch hier steigen die Zahlen von Tag zu Tag stark an. Innerhalb eines Tages sind diesmal 46 Personen hinzugekommen.