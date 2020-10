Facebook

Völkermarkt und Hermagor leuchten orange (hohes Risiko) Villach Stadt und Land gelb (mittleres Risiko). Alle anderen Bezirken in Kärnten weisen derzeit nur geringe Gefahr aus. Das könnte sich am morgigen Donnerstag ändern, wenn die Ampel-Kommission wieder tagt. Entscheidend für die Ampelschaltung sind Kriterien wie die Infektionsrate auf 100.000 Einwohner oder die Bildung von Clustern. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) weist in ihrem Dashboard derzeit für den Bezirk St. Veit mit 106 die höchste Infektionszahl auf 100.000 Einwohner in Kärnten auf. Hinzu kommen ein Cluster in einem Pflegeheim und einer in einer Betreuungseinrichtung.