In Kärnten steigen heute, Samstag, die Temperaturen auf über 30 Grad. Auch in den nächsten Tagen bleibt es sonnig und warm.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einem uneingeschränkten Badevergnügen steht nichts im Wege © Daniel Raunig

Ein Badewochenende wie aus dem Bilderbuch beschert Hoch "Detlef" Kärnten. "Heute erwarten wird am späteren Nachmittag Temperaturen von über 30 Grad", sagt Christian Stefan, Leiter der ZAMG-Außenstelle am Flughafen Klagenfurt Annabichl. Am wärmsten mit etwa 32 Grad könnte es in Dellach an der Drau sowie im Raum Ferlach und Villach werden.