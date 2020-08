Facebook

Der Habichtskauz ist einer der seltensten Brutvögel in Österreich. Das Ansiedelungsprojekt in Kärnten war erfolgreich © Bernhard Huber/Birdlife Kärnten

Eine Pollenallergie hat der Habichtskauz bestimmt nicht. Denn auf Jahre, in denen Rotbuche, Eiche und Fichte stark stäuben, folgt ein gutes „Habichtskauzjahr“. Was seltsam klingen mag, hat einen logischen Hintergrund. „Wenn die Bäume mehr Pollen produzieren, bilden sie mehr Samen und Früchte. Davon ernähren sich Nagetiere, wie Mäuse. Und diese sind die Nahrung des Habichtskauzes“, erklärt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von Birdlife Kärnten, der mit seinem Kollegen Gerald Malle das neue Buch „Der Habichtskauz (Strix uralensis) in Österreich. – Bestandserhebung und Artenschutz für eine geheimnisvolle Eulenart am südwestlichen Rand ihrer Verbreitung“ herausgegeben hat.