Manöver müssen bis ins kleinste Detail einstudiert werden © (c) BMI/Gerd Pachauer

Am vergangenen Samstag rückte die Alpinpolizei aus, um einen Alpinisten am Nordwestgrat des Hochobir aus seiner misslichen Lage zu befreien. Was nach „normalem“ Hubschraubereinsatz klingt, ist aber für alle Beteiligten mehr als das. Seilbergungen, wie sie laut Alpinpolizei rund 40 Mal im Jahr in Kärnten vonnöten sind, gehören zu den riskantesten Manövern. „Um das notwendige, perfekte Zusammenspiel mit dem Piloten im Ernstfall zu gewährleisten, muss dieses Bergungsverfahren von jedem ‚Flight Operator‘ einmal im Jahr praktisch geübt werden“, erklärt Kontrollinspektor Josef Bierbaumer, Alpinpolizist und Flight Operator.