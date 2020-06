Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Corona-Matura ist geschlagen © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Seit Montag sind die Noten der diesjährigen Matura eingetragen. Coronabedingt fiel die mündliche Reifeprüfung erstmals weg, schriftlich musste man in drei Fächern antreten und die Jahresnote floss in die Beurteilung ein. Zum ersten Mal wurden auch Zwischenergebnisse mit der Auswertung von rund 60 Prozent der Noten bereitgestellt. Demnach bestätigt sich die Prognose, dass Mathematik heuer wieder überdurchschnittlich schwer war. Bundesweit gab es 20,9 Prozent negative Prüfungen an Gymnasien (AHS) und 14,3 Prozent an Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS). Kärnten liegt mit 19,6 Prozent beziehungsweise 21,1 Prozent im Bundesländer Mittelfeld. „Speziell der zweite Teil der Klausur scheint sehr schwer gewesen zu sein. Im Vorjahr waren es nur 11 Prozent an Fünfern im Bundestrend. Diese jährlich abwechselnden Schwankungen müssen analysiert werden“, sagt Kärntens Bildungsdirektor Robert Klinglmair. „Gleichzeitig schrieben aber rund 20 Prozent einen Einser oder Zweier, es gibt also zwei Extreme, die in anderen Fächern nicht so ausgeprägt sind“, fügt er an.