Interview„Jeder kann den Strom aus der Sonne nutzen“

Der Kelag-Experte für Photovoltaik, Peter Huber, sieht große Fortschritte in der PV-Technik

Herr Huber, Sie beraten vor allem Landwirte und Gewerbebetriebe bei der Planung von großen PV-Anlagen. Macht Photovoltaik überhaupt für Einfamilienhäuser Sinn?

PETER HUBER: Grundsätzlich kann jeder den Strom aus der Sonne nutzen, unabhängig von der Größe des Haushalts oder der verfügbaren Dachfläche. Die Möglichkeiten dazu fangen an bei den Kleinkraftwerken, die man sich auf den Balkon oder in den Garten stellen kann und gehen bis zu leistungsstärkeren Anlagen auf dem Dach. Wichtig ist dabei immer zu wissen, welchen Stromverbrauch man damit abdecken will.

Wie viel davon lässt sich mit Photovoltaik produzieren?

Sinnvollerweise sollte man bei der Planung einer Anlage darauf achten, dass eine Eigenverbrauchsquote von 50 Prozent erreicht wird, also die Hälfte des Stromverbrauchs aus der Photovoltaikanlage aufgebracht wird. In Kombination mit einem Batteriespeicher lässt sich die Eigenverbrauchsquote nochmals um 20 bis 30 Prozent verbessern – was aber auch mit zusätzlichen Investitionskosten verbunden ist. Es werden allerdings immer mehr Förderungen für Batterielösungen ausgeschrieben.

Hat auch das eigene Verhalten im Haushalt Auswirkungen auf die Verbrauchsquote?

Auf jeden Fall. Wer Strom aus einer Photovoltaikanlage bezieht, kann deren Effizienz mit einfachen Mitteln verbessern. Man muss dazu nur die energieintensiven Anwendungen des Haushalts wie den Geschirrspüler oder die Waschmaschine zu Tageszeiten einschalten, wo die Sonneneinstrahlung besonders hoch ist – also um die Mittagszeit. Damit lassen sich täglich drei bis vier Kilowattstunden Strom einsparen. Das sind in einem durchschnittlichen Haushalt bereits 25 Prozent des Energieverbrauchs.

Wie steht es um die Effizienz der PV-Anlagen selbst? Hat es da Fortschritte gegeben?

Der Wirkungsgrad von PVModulen hat sich enorm verbessert. Allein in den letzten Jahren haben moderne Produktionstechnologien und Verbesserungen bei den verwendeten Materialien dazu geführt, dass PV-Module bei gleicher Größe um bis zu 40 Prozent mehr Energie liefern. Das ermöglicht nun privaten Haushalten, die nur über kleinere Dachflächen verfügen, eine gute Ausbeute zu erzielen. Die neuesten Module können inzwischen sogar mit teilweiser Beschattung umgehen.

