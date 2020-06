Facebook

Mit einer Leistung von 3,6 kWp erzeugt die PV-Anlage 3600 Kilowattstunden Strom im ersten Jahr. Danach wird die Anlage durch die Kelag analysiert und im Bedarfsfall optimiert © Kelag

Den Gedanken hat Edda Reichmann schon einige Jahre mit sich getragen: Photovolatik am Dach installieren, selbst Strom erzeugen, etwas für die Umwelt tun. Aber erst in den letzten Jahren ist in ihr das Bewusstsein gereift, dass es an der Zeit ist, zu handeln. „Als Single macht man sich da noch weniger einen Kopf, aber mit der Familie, mit Kindern ändern sich die Prioritäten“, sagt Reichmann.

Als sie vor 21 Jahren mit dem Bau ihres Hauses in Velden begann, waren erneuerbare Energien noch kein Thema, schon allein wegen des Kostenfaktors. Fast wäre sogar noch eine Ölheizung eingebaut worden, hätte ein vorausschauender Installateur die Bauherrin nicht auf die Möglichkeit einer Wärmepumpe hingewiesen. Beheizt wird das Einfamilienhaus seitdem mit Kollektoren, die vergraben in einer Tiefe von 1,40 Metern Wärme aus dem Erdboden beziehen. „Das funktioniert wunderbar, mit der Zeit fiel mir aber auf, dass ich eine ziemlich hohe Stromrechnung hatte – irgendetwas passt da nicht“, so Reichmann. Mit einem Energieberater der Kelag rechnete sie unterschiedliche Varianten durch, als sinnvollste erwies sich die Installation eine PV-Anlage, um den Strombedarf der Wärmepumpe mit Sonnenenergie abzudecken.

Die Investitionskosten, die mit so einer Anlage einhergehen, schreckten Reichmann zunächst noch ab. „Aber dann hat sich einiges bei den Förderungen für Photovoltaik getan, das war für mich der entscheidende Moment. Es fühlte sich gut an, Geld in die Hand zu nehmen und in die Zukunft zu investieren“, sagt Reichmann. Nach dieser Entscheidung ging es „ruckzuck“: Mithilfe der Kelag wurden Anfang 2019 die Förderanträge eingereicht, im März die Anlage installiert, im Juni lief sie schon auf Hochtouren.

Wäschewaschen und Kochen folgen seitdem im Haus dem Lauf der Sonne: „Wir schauen bewusst darauf, wie viel unsere Anlage gerade produziert und richten unseren Stromverbrauch danach aus“, sagt Reichmanns Lebensgefährte Hubert Peruci. Die Umstellung verlief für beide „völlig unkompliziert“, nach einigen Tagen pendle sich der Alltag mit der PV-Anlage ohne Schwierigkeiten ein. „Wir sind da alle sehr streng mit uns selbst und achten auch auf Kleinigkeiten, etwa das Handy nur tagsüber zu laden, wenn die Sonne scheint“, sagt Reichmann. Das energiebewusste Alltagsleben empfindet sie nicht als Belastung, im Gegenteil – der berufstätigen Mutter eines Sohnes macht das Stromsparen sichtlich Spaß: „Ich gehe regelmäßig in den Keller hinunter, um zu sehen, wie viel wir gerade produzieren. Es ist gut, zu wissen, wann der Strom gratis ist. Die Sonne schickt ja keine Rechnung“, sagt Reichmann.

Das hat sich mittlerweile auch in ihrem Umfeld herumgesprochen, zahlreiche Freunde und Verwandte sind gekommen, um sich die Anlage näher anzusehen – und um Detailfragen zu Leistung und Lebensdauer zu klären. Reichmann: „Ich kann Photovoltaik nur jedem ans Herz legen, ich habe die Investition niemals bereut.“

Online-Rechner Der PV-Planer der Kelag steht allen Besuchern der Kelag-Website kostenlos zur Verfügung und unterstützt bei der richtigen Dimensionierung der zukünftigen Photovoltaikanlage am eigenen Hausdach. In sieben Schritten lässt sich mit dem Online-Tool berechnen, welche Anlage in welcher Konfiguration empfehlenswert wäre.

www.kelag.at/pv-planer

Eine Initiative der Kelag in Kooperation mit der Kleinen Zeitung