In der Steiermark, in Kärnten und im Burgenland folgt heuer auf schriftliches Self-Assessment ein Eignungsgespräch online. Die Präsenprüfung findet nicht statt.

Für angehende Lehrer gibt es heuer keine computerbasierte Eignungsfeststellung © (c) APA/HARALD SCHNEIDER (HARALD SCHNEIDER)

Wer in der Steiermark, Kärnten oder dem Burgenland im Herbst ein Lehramtsstudium beginnen möchte, muss in diesem Jahr aufgrund der Coronakrise keine computerbasierte Eignungsprüfung absolvieren. Auf das schriftliche Self-Assessment folgt zwischen dem 8. und 10. Juli ein Eignungsgespräch online, teilte die Pädagogische Hochschule Steiermark am Mittwoch mit.