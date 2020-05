Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf seiner Website bezeichnet er sich als Kabarettist und Sänger. Dass Christian Hölbling, auch bekannt als Kunstfigur „Helfried“, außerdem ein hintersinniger Autor ist, kann man nun in seinem ersten Buch nachlesen: „Ins Astloch gemurmelt“ (Wieser) versammelt zeitlos aktuelle Satiren, Gedanken und Glossen, die zum Teil bereits in der Kleinen Zeitung zu lesen waren. „Witz und Nachdenklichkeit unter einen Hut zu bringen, die Themen mit Humor zu würzen“, ist das Anliegen Hölblings, der sich ganz im Sinne des von ihm verehrten Werner Schneyder als „Universaldilettant“ versteht. Für das Buch holte sich der mit seiner Familie in Kärnten lebende Steirer den Karikaturisten Heinz Ortner zur Seite, dessen Zeichnungen „voll Leichtigkeit und Bissigkeit“ Hölblings Texte stimmig ergänzen.

Eigentlich hat sich der frischgebackene Buchautor schon sehr auf eine Lesetournee „mit richtigen Menschen“ gefreut, doch die wird coronabedingt nachgeholt. Die Buchpräsentation heute via Kleine-Zeitung-Streaming ist also gleich eine doppelte Premiere. Die Wohnzimmer-Lesung kommt aus der Villa For Forest in Klagenfurt. Zu hören wird der Sänger als Autor sein: „Es wird ein Konzert mit Buchstaben werden“, meint der Vielseitige, der in seinen Texten auch einiges über sich selbst preisgibt. So etwa im ersten Beitrag des Buches, in dem er über sein Steirer-Sein in Kärnten räsoniert, oder in einer „Herzensgeschichte“ über seine Großeltern, die er als „Zu guter Letzt“ ans Ende des kleinen, feinen Bandes stellte.