Zum Leidwesen vieler Kindern sind derzeit die meisten Spielplätze gesperrt © Daniel Raunig

Die Diskussion rund um Spielplätze von Wohnanlagen geht in die nächste Runde. „Grundsätzlich liegt die Verantwortung für diese Regelungen bei der Bundesregierung“, sagt Harald Repar, Geschäftsführer von Landeswohnbau Kärnten. Die Verordnungen seien eindeutig. „Ausgangsbeschränkungen sind aufrecht und es liegt nicht an uns, eine Regelung herbeizuführen.“ So habe man Mieter mittels Aushang auf Verordnungen hingewiesen. Abgeriegelt habe man jedoch nichts. „Jeder ist selbst in der Verantwortung, wir informieren nur“, so Repar.