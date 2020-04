Der Karfreitag gilt in der evangelischen Kirche als besonderer Feiertag. Darüber spricht Superintendent Manfred Sauer am Freitag im Livestream der Kleinen Zeitung. Thema ist natürlich auch die Coronakrise.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Superintendent Manfred Sauer © KLZ/Weichselbraun

"In den Evangelien, die sehr ausführlich von der Gefangennahme, vom kurzen Prozess und von der Kreuzigung berichten, wird immer wieder betont, dass mit Jesus der, der ohne Schuld war, zum Schuldigen gemacht wurde. Jesus ist das unschuldige Opferlamm. Mit seinem Tod hat er ein für alle Mal unsere Schuld weggenommen. Wir sind entschuldet, gerecht gemacht und erlöst, nicht aus eigener Kraft und Anstrengung, sondern allein durch Gnade und allein durch Christus. Christus befreit uns von Schuld. Karfreitag ist der Tag der Versöhnung und Vergebung", schreibt Manfred Sauer in seinem Gastbeitrag, der am Karfreitag in der Kleinen Zeitung über die Bedeutung dieses Tages erscheint.

Am Karfreitag ist der Superintendent der Diözese Kärnten/Osttirol der Evangelischen Kirche um 14.15 Uhr außerdem zu Gast im Livestream der Kleinen Zeitung. Themen gibt auch die Zeit vor, in der wir leben und in der vieles anders geworden ist: Feiert der Glauben in der Krise eine Auferstehung? Wie wird Ostern 2020? Was gibt Zuversicht, Hoffnung, Trost? Was ist mit dem in den Hintergrund gerückten Thema "Karfreitag als Feiertag"?