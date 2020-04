Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Karfreitag war der Superintendent der Diözese Kärnten/Osttirol der Evangelischen Kirche, Manfred Sauer um 14.15 Uhr zu Gast im Livestream der Kleinen Zeitung. Themen gibt auch die Zeit vor, in der wir leben und in der vieles anders geworden ist: Feiert der Glauben in der Krise eine Auferstehung? Wie wird Ostern 2020? Was gibt Zuversicht, Hoffnung, Trost? Was ist mit dem in den Hintergrund gerückten Thema "Karfreitag als Feiertag"?