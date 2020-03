Facebook

1900 Polizeibeamte sind derzeit in Kärnten im Dienst - so viele wie noch nie. Die Streifendienste wurden massiv verstärkt. Schon am Dienstag gab es in Klagenfurt die ersten Festnahmen, weil zwei Männer gegen die Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstoßen hatten. Viel Kärntner fragen sich nun:

Was ist noch erlaubt?

Wie geht man "richtig" spazieren?

Muss man spezielle Dokumente/Bestätigungen mitführen?

Zu diesen und anderen Themen wie den Betrugsversuchen, vor denen die Exekutive aktuell warnt, beantwortet Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, Fragen.