Am Mittwoch steht Anton Podbevsek, der Direktor des Kärntner Zivilschutzverbandes, ab 14.15 Uhr im Kleine-Zeitung-Livestream Rede und Antwort. Mailen Sie uns Ihre Fragen!

Livestream am Mittwoch ab 14.15 Uhr

© AP/Gil

Der Selbstschutz und die Aufklärung der Bevölkerung über Selbstschutzmaßnahmen zählt zu den zentralen Aufgaben des Zivilschutzverbandes. Obwohl es dazu keine Empfehlung öffentlicher Stellen gab, kam es vor allem zu Beginn der Corona-Krise auch in Kärnten zu Hamsterkäufen.

Waren diese gerechtfertigt?

Was muss immer in jedem Haushalt vorhanden sein?

Diese und andere Fragen rund um Panikmache und Fake News beantwortet Anton Podbevsek, der Direktor des Kärntner Zivilschutzverbandes, am Mittwoch ab 14.15 Uhr im Kleine-Zeitung-Livestream. Mailen auch Sie uns, was Sie in diesem Zusammenhang von ihm wissen wollen: lokal.redaktion@kleinzeitung.at