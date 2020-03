In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und Hilfestellungen. Die Katholische Kirche wird daher den Sonntags-Gottesdienst via Facebook-Live und via Livesteam ausstrahlen. Ab 10 Uhr wird die heilige Messe in der Domkirche mit Domorganist Klaus Kuchling an der Orgel gefeiert. Alle sind eingeladen, diesen auch via Tablet, PC mitzufeiern.