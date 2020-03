Facebook

Arnold Mettnitzer über die Kärntner: "Heute wird beherzter und deutlicher gesprochen." © KLZ/Traussnig

Kärnten im Jahr 2020: Was macht denn dieses Land aus?

Arnold Mettnitzer: Erwin Ringel hat sehr launig von den Kärntnern als Sizilianern Österreichs gesprochen – damals gab es keine Vorstellung, was das auch negativ bedeuten könnte. Während meines Studiums in Rom habe ich die mediterrane „Italianità“ genossen und in den Jahren danach vieles davon hier in Kärnten, am Schnittpunkt der germanischen, romanischen und slawischen Kulturen, wieder erleben können. Dieses Gemisch macht uns reich! Kardinal König sagte einmal, als Österreich noch nicht EU-Mitglied war: Kärnten ist ein Musterbeispiel eines zukünftigen Europas.