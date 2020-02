Kleine Zeitung +

Coronavirus Vorratskäufe im Supermarkt: "Das war sicher kein normaler Tag"

In Italien wurden in den Coronagebieten bereits einzelne Supermärkte leergekauft. Auch in Kärnten wird die Nervosität größer. Großmarkt Metro in Klagenfurt meldet 150 Prozent Plus bei Konserven.