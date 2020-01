Liebesglück 2.0 Mehr als 50.000 Kärntner haben ihren Partner online gefunden

Facebook

Vor bald 20 Jahren haben sich die ersten Paare online gefunden, nun kennen mehr als zwei Drittel der Österreicher mindestens ein Paar in ihrem Umfeld, das einander im Internet kennengelernt hat. In Kärnten ist der Anteil laut einer Parship-Umfrage am höchsten. 73 Prozent kennen mindestens ein Paar, das sich im Netz kennengelernt hat. Insgesamt sollen es 52.000 Kärntner sein, die so ihre große Liebe gefunden haben.