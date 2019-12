Ab 1. Jänner ändern sich an Wochenenden und Feiertagen die Bereitschaftszeiten. Für Patienten bleibt fast alles gleich. Dienste sind gut besetzt, Probleme gebe es bei Notarztdiensten.

Wer zu den Feiertagen krank wird und einen Arzt braucht, ruft 1450 oder 141 an (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Heute soll die Grippewelle Kärnten erreichen. Hinzu kommen grippale Infekte sowie Verletzungen durch Ski- und andere Wintersportunfälle, die in den Weihnachtsferien gehäuft auftreten. Ausgerechnet in dieser für das medizinische Personal ohnehin turbulenten Zeit tritt eine Neuregelung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Kraft. Für die Patienten soll sich dadurch aber fast nichts ändern.